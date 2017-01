Wassenberg-Rosenthal / Waldfeucht-Haaren.

Wer das Haus von Guido Diehl in Rosenthal, ganz versteckt hinter einer hohen Hecke, gefunden hat, kann hier eintauchen in ein Stück Haarener Zeitgeschichte. Seit 30 Jahren sammelt der 56-Jährige alles, was mit der Westmark-Brauerei zu tun hat. Sie produzierte ihr Bier in Waldfeucht-Haaren von 1934 bis 1977, wie es in der von Hans Verbeek herausgegebenen Dokumentation über den Ort geschrieben steht.