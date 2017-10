Gute Chancen, um den Deutschland-Cup zu turnen

Heinsberg-Porselen. Wie schon beim Schwebebahnpokal kurz von den Sommerferien gingen auch zum Herbstpokal drei junge Frauen der Rhönradgruppe vom TuS Porselen an den Start.

Die beiden Jüngsten, Mira Eigelshoven und Nele Lambertz, waren bisher die eifrigsten Wettkampfturnerinnen. Sie waren bei allen drei Wertungswettbewerben zum Deutschland-Cup, in Liedberg, Wuppertal und Gierath, dabei. Diesmal gesellte sich Julia Schnell hinzu und machte das Trio komplett.

Julia Schnell startete in der Altersklasse AK 17/18. Bis auf eine kleine Umstellung in der Kür (statt der C-Variante mit Doppelumschwung zeigte sie eine der Übungen mit einfachem Umschwung als B-Teil) turnte sie ihre gewohnte Übungsfolge. Ihre Vorstellung war gekonnt und sauber; sie erhielt 6,80 Punkte. Die Jugendturnerin erreichte den siebten Rang in ihrer Altersklasse.

In der AK 11/12 bestritten Mira Eigelshoven und Nele Lambertz ihren Wettkampf. Beide hatten sich auf den Hallenboden gut eingestellt und zeigten ein gutes Einturnen. Mira Eigelshoven überturnte jedoch die „Hohe Rolle rückwärts“. Es blieb in der sonst sauber vorgetragen Kürfolge der einzige grobe Fehler, und sie erhielt von den Kampfrichtern noch 5,30 Punkte. Das war am Ende Rang elf von 27 in dieser Altersklasse.

Nach den Plätzen vier in Liedberg und eins in Wuppertal wollte Nele Lambertz in der Siegerliste wieder möglichst weit vorne stehen. Jedoch an diesem Sonntagmorgen fehlte ihr die Gelassenheit. Nele Lambertz turnte die Kürfolge sicher durch, zeigte aber bei ihrem Vortrag ungewohnte Haltungsprobleme. Mehr als 6,25 Punkte wollte das Kampfgericht nicht geben. Sie wurde Vierte mit 0,05 Punkten Abstand zu Platz drei.

Mit den drei erfolgreichen Wettbewerben hat Nele Lambertz gute Chancen, sich einen der drei Startplätze für den Deutschland-Cup zu sichern und in der Mannschaft des Rheinischen Turnerbundes (RTB) zu turnen. Die sieben besten Turnerinnen der AK 11/12 aus dem Rheinland sind zu einem Qualifikationswettkampf eingeladen worden. Die ersten Drei dürfen für den RTB starten.