Hückelhoven - Grundschulen kicken um den Titel

Grundschulen kicken um den Titel Letzte Aktualisierung: 22. Juni 2018, 08:50 Uhr

Hückelhoven. Auch in diesem Jahr veranstaltet der Stadtsportverband Hückelhoven die Fußball-Stadtmeisterschaften der Grundschulen. Am Dienstag, 26. Juni, 9 Uhr, geht es auf der Sportplatzanlage in Doveren los.