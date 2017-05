Grundschüler machen begeistert bei „Plant for the Planet“ mit

Heinsberg-Schafhausen. „Ein Tag in der Natur“ stand vor kurzem beim Grundschulverbund Grebben-Schafhausen auf dem Stundenplan. Die gesamte Schule wurde dabei zum Botschafter der Natur. Die vierte Klasse überraschte die Gemeinschaftsgrundschule in Schafhausen mit einem besonderen Geschenk. Die Schüler hatten im Klassenverband Geld gesammelt und aus dem Erlös einen Lindenbaum gekauft.

Mit fachmännischer Hilfe von Mitarbeitern des Bauhofes der Stadt Heinsberg wurde dieser Lindenbaum vor der Schule eingepflanzt. Die Viertklässler halfen tatkräftig mit, und anschließend brachten sie Botschaften der Kinder an den Ästen des Baumes an.

Nach der Pflanzaktion der vierten Klasse war der Berghang am Friedhofsgelände das Ziel, hier waren bereits Schulkinder und Mitarbeiter des Bauhofs sehr aktiv. 20 Bäume wurden auch hier in den Hang fachgerecht eingepflanzt. Die Schulkinder packten auch hier kräftig mit an, denn es machte ihnen großen Spaß, den Berghang rauf und runter zu laufen. Allerdings musste Josef Beiten vom Bauhof den Tatendrang der Kinder etwas stoppen.

Beiten erklärte die Wichtigkeit eines Berghangs und wies auch auf Gefahren hin. Zum Beispiel könne der Hang bei starken Regenfällen abrutschen, wenn der Untergrund nicht geschützt und befestigt ist. Ferner gab es einen kurzen Unterricht in Sachen Natur und Informationen dazu, wie Bäume richtig gepflanzt werden.

Der Experte vom Bauhof erklärte, dass die Bäume unter anderem ein wichtiger Lebensraum für Tiere seien.

Alle Schulklassen des Grundschulverbundes waren mittlerweile am Hang angekommen, einige Klassen hatten ihren „Tag in der Natur“ zuvor im Wald verbracht. Die gesamte Aktion ist Teil der weltweiten Bewegung „Plant for the Planet“. Während andere diskutieren, pflanzen wir Bäume – so die Botschaft der großen Kinder- und Jugendinitiative. Ziel ist es, weltweit über eine Millionen Kinder für dieses Projekt zu begeistern. Bis zum Jahr 2020 sollen weltweit insgesamt 1000 Milliarden Bäume gepflanzt werden. Der Grundschulverbund Grebben-Schafhausen ist nun auch ein Botschafter für Klimagerechtigkeit – darauf sind Schüler und Lehrer mächtig stolz.