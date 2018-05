Hückelhoven-Doveren - Grundschüler in Aufführung auf dem Weg zur Schatzinsel

Hückelhoven-Doveren.

„Heute geht es um Piraten“, kündigte Schulleiterin Alexandra Hensel in der Johann-Holzapfel-Schule in Doveren an, und die Eltern und Großeltern vieler Schülerinnen und Schüler erlebten im Feierraum der Schule eine beeindruckende Aufführung, die sie mit viel Beifall bedachten.