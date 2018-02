Hückelhoven - Grundkurs im Gerätetauchen: Aktion für Kinder und Jugendliche in den Osterferien

Grundkurs im Gerätetauchen: Aktion für Kinder und Jugendliche in den Osterferien Letzte Aktualisierung: 14. Februar 2018, 14:57 Uhr

Hückelhoven. An sechs Tagen in den Osterferien gibt es wieder Ferienspiele, die vom Sporttauchverein Hückelhoven betreut und veranstaltet werden. Acht Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren können an den Tagen beim Tauchverein den „Kachelschein“ machen: einen Grundkurs im Gerätetauchen im Schwimmbad.