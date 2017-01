Grünkohlwanderung: Heimatverein auf Tour Letzte Aktualisierung: 4. Januar 2017, 11:50 Uhr

Wassenberg. Der Heimatverein Wassenberg bietet am Samstag, 11. Februar, eine Grünkohlwanderung mit anschließendem Grünkohlessen an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Pontorsonplatz in Wassenberg.