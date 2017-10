Grünes Licht für Tagebau-Zweckverband: Gründung in Kürze

Zusammenschluss wird institutionalisiert

Mit der Gründung eines Zweckverbandes, zu dessen Aufgabe auch die Akquise von Fördergeldern gehört, wird der ehemals lockere Zusammenschluss der Tagebaurandgemeinden institutionalisiert.

Damit wird auch das aus der Wanloer „Werkstatt“ vom September 2016 in ersten Zügen in Zusammenarbeit mit externen Planungsbüros und intensiver Bürgerbeteiligung entwickelte „Drehbuch“ immer konkretere Gestalt annehmen. Der Zweckverband gibt den vier Tagebauanrainern eine gemeinsame Stimme in Sachen Tagebau und verleiht ihnen mehr Gewicht, den Auswirkungen durch den Tagebau zu begegnen.