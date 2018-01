Auch Sprecherin der Grünen Jugend

Carmen Vondeberg aus Heinsberg-Lieck ist 20 Jahre alt und seit einigen Wochen Sprecherin des Grünen-Ortsverbandes Heinsberg. Damit ist sie oberste Grüne in Heinsberg. Sie hat im Jahr 2016 Abitur am Kreisgymnasium Heinsberg gemacht und studiert aktuell Sozialwissenschaften in Düsseldorf. Außerdem ist sie Beisitzerin im Vorstand des Grünen-Kreisverbandes und Sprecherin der Grünen Jugend im Kreis Heinsberg.