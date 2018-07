Erkelenz/Hückelhoven - Großer Brand an der A46 hält Feuerwehren in Atem

Erkelenz/Hückelhoven. Brand entlang der Autobahn: Ein ausgedehntes Feuer auf den Feldern nördlich und südlich der Autobahn 46 bei Hückelhoven hat am Montagnachmittag die Feuerwehren von Erkelenz und Hückelhoven in Atem gehalten. Auf der Autobahn kam es durch die Rauchwolken zu einem Stau in Richtung Heinsberg.

Wie ein Sprecher der Einsatzleitstelle des Kreises Heinsberg mitteilte, war das Feuer um kurz vor 15 Uhr gemeldet worden. Die brennenden Felder waren von der Autobahn und den angrenzenden Landesstraßen L227 und L364 aus gut zu sehen, entsprechend viele Augenzeugen gab es. „Wir hatten knapp hundert Notrufe“, sagte der Sprecher.

Die Flammen waren auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von rund 4500 Quadratmetern nördlich der Autobahnabfahrt Hückelhoven-Ost und des Erkelenzer Ortsteils Houverath ausgebrochen. Vermutlich durch Funkenflug, so der Feuerwehrsprecher, sei dann auch ein zweites Feld südlich der Autobahn 46 in Brand geraten. Der dichte Rauch sorgte dafür, dass viele Autofahrer auf die Bremse traten: Es kam zu einem kilometerlangen Stau zwischen Erkelenz-Süd und Hückelhoven-Ost in Fahrtrichtung Heinsberg.

Die freiwilligen Feuerwehren von Erkelenz und Hückelhoven rückten mit sieben und drei Einheiten aus. Insgesamt waren fast 20 Fahrzeuge und Dutzende Wehrleute vor Ort. Mit Hilfe zweier Tanklöschfahrzeuge wurden größere Mengen Wasser an den Brandort gebracht.