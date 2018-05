Heinsberg - Große Wiedersehensfreude nach 60 Jahren bei Realschulabsolventen

Heinsberg. 60 Jahre nach der Schulentlassung aus der Realschule in Ratheim trafen sich jetzt ehemalige Schülerinnen und Schüler zu einem Klassentreffen im Hotel am Park in Hückelhoven.

Dr. Ing. Robert Gillessen hatte das Wiedersehen trefflich vorbereitet und die Wiedersehensfreude war groß. Sogar aus den USA waren zwei Ehemalige angereist. Gemeinsam besuchten die ehemaligen Schülerinnen und Schüler das Korbmacher-Museum in Hilfarth. Anschließend verbrachten die ehemaligen Realschülerinnen und Realschüler den Abend damit, in Erinnerungen an die längst vergangene Schulzeit zu schwelgen.