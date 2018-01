Waldfeucht-Braunsrath - Große Vorfreude auf jecke Sitzungen und den Nachtzug

Waldfeucht-Braunsrath. Die Elferräte der KG Viva Brunonia starten karnevalistisch durch. Zum Auftakt hatten die Männer um den Vorsitzenden Fritz van de Port zum dritten Mal erfolgreich die große Silvesterparty in der Festhalle Braunsrath veranstaltet.

„Unser Organisationskomitee hat ganze Arbeit geleistet“, so van de Port. „Der Hallenschmuck, das Galadinner und die Musik haben die 150 Gäste wieder voll auf begeistert.“ So erfolgreich soll es auch bei den anderen Veranstaltungen in der Session weitergehen.

„Alle Jecken – egal ob man auf den Sitzungs- oder Straßenkarneval steht – kommen in Braunsrath auf jeden Fall wieder auf ihre Kosten“, ist sich auch der Sitzungspräsident der KG, Ralf Becker, sicher, der wieder ein buntes Programm für die Kappensitzungen zusammengestellt hat. Am Freitag, 26. Januar, 20.11 Uhr, sowie am Samstag, 27. Januar, 19.11 Uhr, finden die beiden Kappensitzungen in der Festhalle Braunsrath statt. Dort sorgen ausschließlich eigene Kräfte für abendfüllende Unterhaltung und Riesenstimmung. Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen (Fa. Cremers „Obi Leo“, Bäckerei Speis, Kiosk Selsten) erhältlich. Speziell für die Damenwelt wird am Freitag, 2. Februar, 19.11 Uhr, von der Katholischen Frauengemeinschaft der „Bunte Abend“ gestaltet.

Am Sonntag, 4. Februar, steigen dann die Kids in die Bütt. Ab 14.11 Uhr gibt es viele bunte Spiele, Tanz, Gesang und vor allem jede Menge Spaß für die Kleinsten. Wer sich gerne aktiv am Kinderkarnevalsprogramm beteiligen möchte, kann sich bei Thorsten Neumann, Telefon 0160/90475505, melden.

„Größte Herausforderung“

Ein Highlight ist der Braunsrather Nachtzug. In diesem Jahr feiert er sein karnevalistisches 2x11-jähriges Jubiläum. „Das lässt sich nur mit der Unterstützung aller Beteiligten umsetzen und ist die größte logistische Herausforderung, die wir zu stemmen haben“, so Zugchef Torsten Hohnen. Am Samstag, 10. Februar, ab 19.11 Uhr, werden dann wieder zahlreiche bunte Wagen und viele Zugteilnehmer durch das Dorf ziehen. Auch eine für alle Beteiligten sichere Zugstrecke wurde gefunden. Die Zugaufstellung erfolgt zwischen Braunsrath und Schöndorf in der Gartenstraße. Der Zug zieht dann zum Marktplatz, Maria Lind, Kirchplatz, Clemensstraße, Auflösung ist dann an der Festhalle. „Bei der Zugstrecke stehen wir in engem Kontakt mit der Verwaltung und Feuerwehr, um den Sicherheitsaspekten Rechnung zu tragen und eine für alle zufriedenstellende Lösung zu finden, weshalb es auch kurzfristig immer mal zu kleinen Änderungen an der Strecke kommen kann“, erläutert Torsten Hohnen.

Anschließend geht die Party in der Festhalle Braunsrath sowie dem Zelt weiter. Zusätzliche Toiletten sowie eine weitere Theke stehen ebenfalls wieder zur Verfügung. „So soll gewährleistet werden, dass sich das Gedränge in Grenzen hält und Jung und Alt entspannt oder ausgelassen zur Musik eines Top-DJs zusammen feiern können“, so die Organisatoren.