Anmeldung für

die Vorstellungen

Wer die Vorstellung von „Die Zauberflöte“ in Aphoven noch besuchen will, hat dazu noch Gelegenheit am Freitag, 1. Juni, um 19.30 Uhr. Das zweite Stück, „Hamlet und sein Glaube“ zeigt Ratajczak in der kommenden Woche am 5., 6. und 8. Juni, ebenfalls um 19.30 Uhr.

Bei diesem Stück, das er im Rahmen des Reformationsjubiläums entwickelt habe, gehe es weniger um das Theaterstück von William Shakespeare an sich, als vielmehr um die Politische Situation und die der Kirche der damaligen Zeit mit dem mehrfachen Wechsel zwischen katholischen und evangelischen Glauben, erklärt er.

Ingrid Beiten bittet um Anmeldung zur jeweiligen Vorstellung, Telefon 0160/8544096. Der Eintritt ist frei.