Wassenberg - Gregorianika gastiert auf Signum-Tour in Wassenberg

Wassenberg. Gregorianika gastiert am Sonntag, 21. Oktober, auf ihrer Signum-Tour in Wassenberg. Das stimmgewaltige Ensemble tritt um 19 Uhr in der Propsteikirche auf. Tickets können ab sofort in den Vorverkaufsstellen unseres Hauses erworben werden.

Gregorianika ist das erste Ensemble, das mit gregorianischen Chorälen seit dem Jahr 2005 in Deutschland gastiert. Gemäß dem Motto „Oft kopiert und nie erreicht“ hebt sich der Chor mehr denn je von seiner Konkurrenz deutlich ab.

Im Jahr 2002 lernten sich die sieben Künstler während ihres Studiums am Konservatorium in Lemberg, Ukraine, kennen und absolvierten dort die klassische Gesangsausbildung, in der sie schon bald eine gemeinsame Leidenschaft – den gregorianischen Chorgesang – entdeckten.

Anfangs bestand das Programm noch aus rein liturgischem Gesang in lateinischer Sprache, so wie es im frühen Mittelalter üblich war. Mittlerweile jedoch hat der Chor sein Programm erweitert, was man zum einen in den typisch einstimmigen Chorälen und zum anderen in mehrstimmigen Stücken erkennen kann. Diese Entwicklung ist das, was Gregorianika so einzigartig macht, da sie von nun an ihre Stimmgewalt und Präzision noch eindrucksvoller demonstrieren können.

Keine aufwendige Lichtshow

Gregorianika braucht keine aufwendige Licht- und Lasershow, um das Publikum mit ihren von geistlicher Tiefe geprägten Gesängen in längst vergangene Zeiten zu entführen. Ganz gleich, welcher Sprache sich das Ensemble bedient, der atemberaubend reine Gesang wird durch die außergewöhnliche Akustik in Kirchen, Höhlen und Klöstern besonders hervorgehoben.

Durch den Ausdruck tiefen Glaubens, Spiritualität und Dynamik sowie mit Hilfe der mystischen Atmosphäre inspirieren die Lieder der Gruppe und gehen dem Zuhörer ab dem ersten Ton direkt unter die Haut.

Durch die unverwechselbaren Stimmen und den makellosen Klang beweist der Chor, dass Gregorianika auch heute noch lebendig ist und nichts an Faszination verloren hat.