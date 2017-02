Heinsberg-Randerath.

In diesem Jahr ist alles anders im Grasbürger Land. Mit Magie und Hokuspokus feiert die Karnevalsgesellschaft ihr 50-jähriges Bestehen. Und so ging es – noch bevor der Elferrat, Trommlerkorps, Tanzgarden, Mariechen, Elferrat und Dreigestirn einzogen ganz magisch nach dem Motto „Abrakadabra Simsalabim“ in dem Kindermusical um Aladins Wunderlampe.