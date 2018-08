Golkrath-Hoven - Golkrath in Feierlaune: Gleich drei Jubiläen auf einen Schlag

Golkrath-Hoven. Gleich drei Jubiläen feiert die Dorfgemeinschaft Golkrath-Hoven Ende September: Seit 900 Jahren gibt es den Ort Golkrath, seit 160 Jahren den Cäcilienchor, und vor 120 Jahren wurde die Pfarrkirche eingesegnet. Aufgrund dieser Anlässe hat sich die Dorfgemeinschaft ein festliches Programm einfallen lassen.

Kartenvorverkauf startet am 1. September In Verbindung mit der Jubiläumsfeier findet am Mittwoch, 19. Dezember, in Kooperation mit der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz in der Stadthalle Erkelenz ein Benefizkonzert der Big-Band der Bundeswehr statt. Die Karten sind erhältlich ab Samstag, 1. September. Sie können über das Online-Portal der Kultur GmbH erworben werden: www.kultur-erkelenz.de

Los geht es am Samstag, 22. September, mit einem gemeinsamen Dorffest. „Es soll in einer lockeren Atmosphäre allen Gästen und Bewohnern die Möglichkeit bieten, in Erinnerungen zu schwelgen“, so der Veranstalter. Um 15 Uhr wird die Jubiläumsfeier mit einem Hochamt eröffnet. Im Anschluss können sich Besucher eine Ausstellung in und an der Mehrzweckhalle anschauen. Zu sehen sind historische Haushalts- und Landwirtschaftsgeräte, aktuelle und historische Feuerwehrfahrzeuge und -geräte sowie eine Dokumentation über das Vereinsleben und zur Entwicklung des Ortes.

Food-Truck und Backes

DJ Olli sorgt an dem Nachmittag für musikalische Unterhaltung. Warme Speisen und Brot werden aus dem Backes angeboten. Es gibt einen Food-Truck, Kalt- und Warmgetränke, ein Spielmobil und Kinderbetreuung. Um 18 Uhr geht es dann mit dem Dämmerschoppen weiter. Am Sonntag, 23. September, ist die gesamte Dorfbevölkerung zur Jubiläumsfeier eingeladen. Um 8.30 Uhr wird die Ausstellung in der Pfarrkirche eröffnet.

Festliches Hochamt

Um 10 Uhr startet mit der Chorgemeinschaft Gerderath/Golkrath und Kirchenmusikern das festliche Hochamt sowie die Ehrenmalfeier. Anschließend geht es mit musikalischer Begleitung zur Mehrzweckhalle. Um 12 Uhr werden dann der Jubiläumsstein und eine Gedenktafel am Backes enthüllt. Ab 12.30 Uhr findet ein Umtrunk statt. Der Musikverein Myhl, das Tambourkorps Golkrath und die MacKenzie Pipe-Band spielen auf. Ihr Repertoire aus Konzert- und Unterhaltungsmusik zeigt die West-Big-Band. Auch an dem Tag gibt es Kinderbetreuung, Getränke und Speisen. Veranstaltet wird die Feier von den Gemeinschaften und Vereinen des Ortes. Auch ein Buch zum Jubiläum wurde herausgebracht. „900 Jahre Golkrath“ ist erhältlich unter 02431/980676 oder per E-Mail an kl.fuesser@t-online.de. Weitere Infos zum Fest gibt es auf der Homepage.

www.golkrath-hoven.de