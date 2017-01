Wassenberg.

Mit dem Stück „Engel mit nur einem Flügel“ ist Ralf Kiekhöfer vom Puppentheater Töfte aus Halle in Westfalen schon Dauergast in der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg. Jetzt brachte er der Oberstufe ein neues Stück mit, das im November 2016 zwar schon Premiere gefeiert hatte, welches er aber in Wassenberg erstmals vor Abiturienten spielte und sich damit zugleich ihrer konstruktiven Kritik stellen wollte.