Wassenberg - „Go Ahead“: Zweiter Preis für Schüler der Betty-Reis-Gesamtschule

Wassenberg. Mit einer feierlichen Preisverleihung im Ministerium für Schule und Bildung wurden in Düsseldorf die Preisträger des Schulwettbewerbs „Go Ahead“ gekürt. Ein Kurs der Betty-Reis-Gesamtschule wurde für seinen Beitrag mit dem zweiten Preis ausgezeichnet.

Mit großer Spannung waren Alina Pesch, Nicole Klass (beide 10.2), Sandra Ruibat (10.5) und Anne Herwig (10.6), Schülerinnen des Wahlpflichtfaches „Ästhetische Kommunikation“ (10. Jahrgang), in Begleitung ihrer Lehrerinnen Astrid Grötsch und Elli Jansen nach Düsseldorf gereist. Denn aus der Einladung zur Preisverleihung war nur hervorgegangen, dass sie einen der ersten drei Plätze belegt hatten.

„Go Ahead“, unter diesem Motto hatte die Unfallkasse NRW den Präventionswettbewerb ausgeschrieben. 1435 Schüler beteiligten sich mit 185 Kurzgeschichten, Songs oder Songtexten, Fotostorys und Videoclips. Aufgabe war es, zu zeigen, warum es so wichtig ist, einen Helm zu tragen.

Mit dem alljährlichen Wettbewerb verfolgt die Unfallkasse die Intention, dass Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung an immer mehr Schulen fester Bestandteil des Schulprogramms wird. In diesem Jahr führte der Wettbewerb dazu, dass sich viele Schüler mit dem Thema Sicherheit beim Radfahren auseinandergesetzt haben.

„Unser Beitrag hat den Titel ,Der Afro und der Helm‘“, erklärt Alina Pesch. „Gestaltet ist die Geschichte als Ausmalbuch in Wort und Bild“, ergänzt Anne Herwig in der Präsentation. Die Schülerinnen wollen ihr Buch im nächsten Jahr in den Kindergärten und Grundschulen vorstellen und sind jetzt schon sehr gespannt, wie ihre Arbeit dort ankommt. Der Preis ist mit einem Preisgeld von 650 Euro dotiert.