Heinsberg.

Die Stimmung im Heinsberger Rat als „vergiftet“ zu bezeichnen, wäre sicherlich übertrieben. Dennoch ging es in der letzten Sitzung um ein Gift, und die Fraktionen spalteten sich in der Frage, ob es auf gemeindeigenen Flächen weiter Verwendung finden solle, in die CDU auf der einen und den Rest der Fraktionen, bestehend aus SPD, Grünen, Freien Wählern (FW) und FDP, auf der anderen Seite.