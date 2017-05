Heinsberg.

Das internationale Heinsberger Gitarrenfestival wird dem hochklassigen Niveau, das es sich in den vergangenen zwölf Jahren erarbeitet hat, auch in seiner siebten Auflage in jeglicher Hinsicht gerecht. Die Auswahl der Musiker für die Meisterkonzerte passt, denn die Stadthalle war nicht nur bei der Eröffnung, sondern auch bei den beiden Folgekonzerten gut besetzt.