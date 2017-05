Noch drei Konzerte und ein großes Finale

Für interessierte Zuschauer gibt es wieder ein besonderes Schmankerl. Denn für sie ist der Eintritt zu den Wertungsspielen des Gitarrenwettbewerbs in der Stadthalle tagsüber vom 24. bis 26. Mai, 9.30 bis 18 Uhr, ebenso frei wie der Besuch der begleitenden Ausstellung und des traditionellen Vergleichsspiels der Meistergitarren am 27. Mai um 15 Uhr.

Karten für die abendlichen Meisterkonzerte, vom heutigen Mittwoch, 24. Mai, bis Freitag, 26. Mai, jeweils um 20 Uhr, sowie für das Finale am Samstag, 27. Mai, um 19 Uhr, sind erhältlich in allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de, über die Internetseite des Festivals, www.guitar-festival.com und natürlich an der Abendkasse.