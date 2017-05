Heinsberg.

„Ich nehme den Applaus an stellvertretend für das ganze Team“, sprach Theo Krings in sein rotes Mikrofon, das zu seinem neuen schwarzen Hemd, bestickt in Rot mit dem Logo des internationalen Heinsberger Gitarrenfestivals, bestens passte. Man merkte ihm an, wie sehr er dem Start der inzwischen siebten Auflage dieser Veranstaltung entgegenfieberte.