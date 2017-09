Erkelenz-Kaulhausen.

Dem Tagebau kann man am zukünftigen Grubenrand an sich nichts Gutes abgewinnen. Doch zumindest führt er die Bewohner von Kaulhausen und Venrath näher zusammen. Zum Beispiel bei Michael Königs, der gleich am Wall wohnt. Der 52-jährige gehört zu den entschiedenen Kritikern des Tagebaus und engagiert sich mit anderen zum Beispiel für eine Verbreiterung der Randzone von derzeit geplanten 150 auf 400 Meter.