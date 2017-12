Hückelhoven - Geschichten-Stammtisch des Arbeitskreises Hückelhoven

Hückelhoven. Der nächste „Lokal-Geschicht(en)-Stammtisch“ des Arbeitskreises Hückelhoven im Heimatverein der Erkelenzer Lande steigt am Dienstag, 19. Dezember, 19 Uhr, im Hotel am Park in der Jülicher Straße.

Willkommen sind dazu alle Interessenten an Geschichte und Geschichten aus dem Hückelhovener Land, aus allen Stadtteilen Hückelhovens, die gern erzählen, gern zuhören und sich anregen lassen.

Gerne können auch selbst oder von anderen Autoren aus dem Hückelhovener verfasste Geschichten vorgetragen werden. Arbeitskreisleiter Willi Spichartz ist jeweils der Ansprechpartner.

Der Lokal-Geschicht(en)-Stammtisch findet ab Dezember nicht mehr an jedem dritten Donnerstag, sondern an jedem dritten Dienstag im Monat im Hotel am Park statt.

Der Grund ist die Überschneidung mit Veranstaltungen des Hauptvereins an Donnerstagen, für dienstags wird das in Zukunft ausgeschlossen. So findet beispielsweise am Donnerstag, 21. Dezember, der weihnachtliche Mundartabend des Hauptvereins in Erkelenz statt.