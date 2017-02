Hückelhoven.

An der Leonardo-da-Vinci Gesamtschule, die im Sommer seit fünf Jahren in Hückelhoven-Ratheim besteht, wird es zum neuen Schuljahr erstmals eine Oberstufe geben. Ein guter Zeitpunkt, nachzufragen, wie es um die Schule steht, welche Ziele sie erreicht hat und was in Zukunft ansteht. Dafür haben wir uns mit Schulleiter Georg Schiefelbein, 63 Jahre, getroffen.