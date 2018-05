Heinsberg - Gesamtschüler blicken für einen Tag in die Berufswelt

Heinsberg. Die Schulklasse mit einer Ausbildungswerkstatt tauschen, das konnten jetzt zehn Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Heinsberg im Rahmen eines Tagespraktikums bei der Firma Aqus in Heinsberg. Gleichzeitig war diese sogenannte Berufsfelderkundung der Startschuss einer Lernpartnerschaft zwischen dem Unternehmen und der Schule.

Bereits vor einigen Wochen hatten sich Vertreter der Schule mit den Verantwortlichen des Unternehmens im Beisein eines „KURS“-Koordinators – „KURS“ steht für die Kooperation von Unternehmen der Region mit Schulen – auf eine Zusammenarbeit verständigt. Als erste Aktion wurde nunmehr die Berufsfelderkundung bei der im Industriepark Oberbruch ansässigen Firma durchgeführt.

Praktische Einblicke

Die zehn Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs der Gesamtschule Heinsberg erhielten einen Tag lang Einblicke in einige Berufsfelder der Metall- und Elektrotechnik. Die Firma Aqus ist Dienstleister im Bereich Ausbildung und Qualifizierung und bildet unter anderem für Firmen Nachwuchskräfte aus. Die Gesamtschüler erhielten den Arbeitsauftrag, aus einer Metallplatte das Firmenlogo, das sogenannte Aqus-Gesicht, herauszuarbeiten.

Mit Feile und Säge ging man in der Ausbildungswerkstatt ans Werk, dann musste eine Grundplatte gebogen und schließlich noch ein Loch gebohrt werden. Damit die kleine Leuchtdiode in dem zuvor gebohrten Loch auch leuchten konnte, mussten die Schülerinnen und Schüler auf der Rückseite der Metallplatte eine kleine Platine mit Schalter und Batterieclip verlöten.

Betreut wurden die Schülerinnen und Schüler von Auszubildende im Eins-zu-eins-Verhältnis. Auch für die Aqus-Auszubildenden, die derzeit zu Mechatronikern, Konstruktions- und Industriemechanikern sowie zu Maschinenanlagenführern ausgebildet werden, war es eine willkommene Gelegenheit, das eigene Fachwissen an Interessierte weiterzugeben

. Die beiden Ausbildungsleiter Peter Stroekens (Metalltechnik) und Ronald Münchs (Elektrotechnik) sowie die Vertreter der Schule waren am Ende mit den Ergebnissen der Schülerinnen und Schüler sehr zufrieden und freuen sich bereits auf zukünftige gemeinsame Projekte.

Die offizielle Vertragsunterzeichnung der „KURS“-Lernpartnerschaft zwischen der Gesamtschule Heinsberg und der Firma Aqus Ausbildungs- und Qualifizierungsservices GmbH wird am Mittwoch, 13. Juni, um 15 Uhr in der Gesamtschule Heinsberg erfolgen. An diesem Tag wird die Schule offiziell noch drei weitere Lernpartnerschaften abschließen.