Gerderhahner Schützen feiern und ehren treue Mitglieder

Erkelenz. Die St.-Hubertus-Schützen feierten mit ihrem Königspaar Frank und Heidi Glahn, das beim traditionellen Schützenfest in Gerderhahn mit Umzug und Schützenball in der Mehrzweckhalle natürlich im Mittelpunkt stand.

Begleitet wurden die beiden von den Ministerpaaren Thomas und Brigitte van der Beeck sowie Diana und Stefan Salewski. Der Sonntag begann mit Ehrungen langjähriger Schützen.

So wurden Heinz Leo Jansen, Heinz Lenzen und Achim Wilms für 40 Jahre in der Bruderschaft mit dem Silbernen Verdienstkreuz ausgezeichnet. Auf 60 Jahre bei den Schützen blickt Willi Kleinen zurück. Höhepunkt des Sonntags war der festliche Umzug, von dem aus man sich zum Königsball in der Mehrzweckhalle traf.