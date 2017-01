In Heinsberg sollen 15 statt 16 Eingangsklassen gebildet werden

Bislang sind 362 Kinder an den Heinsberger Grundschulen angemeldet worden. Das würde rechnerisch zu 16 Eingangsklassen führen. Auf Empfehlung des Schulamtsdirektors Christoph Esser geht die Stadt allerdings von den prognostizierten Anmeldezahlen aus: 344 Schüler. Das führt dazu, dass nur 15 Eingangsklassen gebildet werden. Nach Angaben der Stadt haben die Grundschulleiter diesen Vorschlag gebilligt. Die Schulleiter gehen demnach nämlich davon aus, dass es für das kommende Schuljahr viele Zurückstellungen von noch nicht schulreifen Kindern geben wird. Zudem sei damit zu rechnen, dass zwölf Kinder eine Förderschule besuchen.

Sollten die Anmeldezahlen noch stark steigen, müsse die Politik nach Angaben von Friedbert Görtz, Leiter des städtischen Schul-, Kultur- und Sportamtes, darüber entscheiden, ob und wo im Stadtgebiet eine 16. Klasse eingerichtet wird.

Die 15 Eingangsklassen verteilen sich wie folgt auf die Schulen im Stadtgebiet: vier Klassen an der GGS Heinsberg, je zwei Klassen an der GSV Grebben-Schafhausen, an der KGS Oberbruch, an der KGS Dremmen, an der KGS Straeten, je eine Klasse an der GGS Randerath-Porselen, an der KGS Kirchhoven-Lieck und an der GSV Karken-Kempen – Standort Karken.