Hückelhoven.

„Das große Fest der Kulturen steht bevor“, freute sich Bürgermeister Bernd Jansen und verwies auf Veranstaltungen, die „große Begeisterung“ auslösen werden. Am Sonntag, 2. Juli, soll das Fest der interkulturellen Begegnung in der Mehrzweckhalle sowie dem Foyer der Aula in der Zeit von 11 Uhr bis 17 Uhr unter dem Motto „Hückelhoven verbindet. Das große Fest der Kulturen“ über die Bühne gehen.