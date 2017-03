Gegen Baum gekracht: Hoher Sachschaden

Wassenberg-Orsbeck. Ein Frau ist am Sonntagabend mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch ungeklärt. Die Autofahrerin kam mit dem Schock davon und blieb unverletzt.

Nach Angaben der Heinsberger Polizei war die Frau gegen 18.05 Uhr auf der Straße "An Sankt Martinus" in Wassenberg-Orsbeck unterwegs, als sie am Ortsausgang die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, über den Bordstein fuhr und gegen einen Baum krachte.

Die Fahrerin wurde noch am Unfallort von einem Notarzt behandelt und musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Wagen musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein hoher Sachschaden.