Gedenkstunde für Opfer des NS-Regimes

Hückelhoven. Die Evangelische Kirchengemeinde Hückelhoven, die GdG der Katholischen Kirche, die Pax-Christi-Gruppe Hückelhoven und der Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, Bernd Jansen, laden zu einer Gedenkfeier am Samstag, 27. Januar, ein, in welcher der Opfer des nationalsozialistischen Regimes, das von 1933 bis 1945 in Deutschland herrschte, gedacht wird.