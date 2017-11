Erkelenz.

Das Christkönigfest findet am letzten Sonntag des Kirchenjahres statt. Bevor es am vergangenen Wochenende begangen wurde, konnte nun an St. Lambertus ein Gedenkstein aufgestellt werden, auf dem alle Kirchen und Kapellen aufgeführt sind, die Anfang 2015 unter dem Dach der Pfarrgemeinde Christkönig zusammengeschlossen wurden.