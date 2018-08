Hückelhoven - Gedenkfeier: Friedenspfahl am Hartepooler Platz vor 30 Jahren errichtet

Hückelhoven. Am 1. September 1988 wurde von verschieden kirchlichen und gesellschaftlichen Gruppen auf dem Hartlepooler Platz zwischen Rathaus, Gymnasium und Aula mitten im Zentrum der Stadt Hückelhoven ein Friedenspfahl errichtet. Dieses Ereignis jährt sich nun zum 30. Mal. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 1. September, um 13 Uhr am Friedenspfahl Hartlepooler Platz eine Gedenkfeier statt.

Die Idee der Friedenspfähle geht auf den japanischen Dichter Masahisa Goi (1916-1980) zurück, der nach Hiroshima völlig neue Wege ging und sein Leben dem Weltfrieden widmete.

Ziel ist es, die Menschen aller Länder unter dem Motto „Möge Friede auf Erden sein“ zusammenzubringen. Diese Worte sind sowohl Friedensbotschaft als auch Friedensgebet und der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich Angehörige aller Nationen, Traditionen und Religionen einigen können.

Rund 250.000 Friedenspfähle wurden bereits in fast allen Ländern der Welt aufgestellt. Man findet sie zum Beispiel in Tempeln, Kirchen, Klöstern, Stadtzentren, Universitäten und Schulen, aber auch bei der UNO, im Pentagon, bei der OPEC, bei der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien und bei der Arabischen Liga in Kairo. Zu der Feier sind alle Bürger eingeladen.