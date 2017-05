Erkelenz.

800 Kilometer und 18 Stunden im Bus hatten die Schüler aus Frangy, einem kleinen Ort in den französischen Alpen, hinter sich gebracht. Gut gelaunt und ausgeruht trafen sie am Morgen nach ihrer Ankunft in Erkelenz im Alten Rathaus ein, nachdem sie die ersten Stunden bei den Gastfamilien verbracht hatten.