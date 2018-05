Wegberg-Rickelrath - Gärtner ohne Augenlicht fühlt, wenn das Gemüse reif ist

Gartenpförtchen

am 6. Mai geöffnet

An sieben Terminen macht die Kleine Farm Rickelrath auch beim Tag der offenen Gartenpforte mit. Zum ersten Mal in diesem Jahr können sich Interessierte am Sonntag, 6. Mai, von 12 bis 17 Uhr in Wegberg-Rickelrath, Am Telt 6, über Ziegen informieren, seltene Pflanzen kaufen oder sich beraten lassen, welche alte Apfelsorte sich ­besonders gut für Selbstversorger eignet.

Die Termine der Gartenschau: www.offene-gartenpforte-rheinland.de