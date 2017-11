Fußgänger von Auto angefahren und schwer verletzt

Hückelhoven-Hilfarth. Schwere Verletzungen hat ein 76-jähriger Mann am Donnerstagabend erlitten, als er beim Überqueren einer Straße in Hückelhoven von einem Auto angefahren wurde.

Laut Polizeibericht wollte der Senior gegen 18.35 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau die Fahrbahn der Breitestraße in Höhe der Rurbrücke überqueren. Zur gleichen Zeit war ein 21-jähriger Hückelhovener mit seinem Auto auf der Straße in Richtung Hückelhoven unterwegs.



Als die Frau bereits die gegenüberliegende Straßenseite erreicht hatte, wurde ihr Mann von dem Auto des Hückelhoveners erfasst. Beim Zusammenstoß stürzte der Mann zu Boden.



Nach Erstversorgung an der Unfallstelle musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen werden.