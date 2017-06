Fußballgolf-Turnier: FC Concordia Birgelen lädt ein

Wassenberg-Birgelen. Eine Premiere gibt es am Samstag, 10. Juni, beim FC Concordia Birgelen: Das erste Birgelener Fußballgolf-Turnier für Dorfvereine, Gruppen und Freundeskreise steht bevor.

An neun verschiedenen Stationen gilt es dabei, mit möglichst wenig Versuchen einen Fußball in das jeweilige Ziel zu schießen. 26 Mannschaften haben sich angemeldet und treten ab 13.30 Uhr gegeneinander an. Alle Akteure – ob Jung oder Alt, mehr oder weniger sportlich aktiv – dürften mit etwas Glück und Geschick den Parcours auf der Birgelener Sportanlage erfolgreich bewältigen können.

Neben der sportlichen Herausforderung soll dabei der Spaß im Mittelpunkt stehen, betonen die Veranstalter.