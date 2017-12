Wegberg - Fun und „Stimmlich“: Benefizkonzert für Förderverein Abbe George

Wegberg. Zum vierten Mal hatte der Förderverein Abbe George in die Sankt-Vincentius-Kirche Beeck zu einem vorweihnachtlichen Konzert eingeladen.

Hedwig Klein, Vorsitzende des Fördervereins, bedankte sich vor rund 500 Besuchern für „die großartige Unterstützung in den letzten Jahren“; diese habe den Förderverein in die Lage versetzt, in Magara/Burundi ein Krankenhaus mit einer Ambulanz und einer Geburtsabteilung zu bauen und zu unterhalten.

Unter dem Titel „You‘ll never walk alone“ gestaltete Günter vom Dorp mit der Gruppe Fun und dem Chor „Stimmlich“ – begleitet von exzellenten Instrumentalisten – ein Konzert mit vielen Höhepunkten. Die Zuhörer bedankten sich mit kräftigem Applaus – auch für die Zusage, am Samstag, 1. Dezember 2018, zum 5. Benefizkonzert wieder in der Beecker Kirche zu sein.