Heinsberg - Für kleine Lesemäuse: Vorlese- und Bastelstunden in der Stadtbücherei

Heinsberg. Vorlese- und Bastelstunden für Kinder bietet die Stadtbücherei Heinsberg in der Patersgasse 6 auch im Januar wieder an. Beginn ist jeweils um 16.30 Uhr.

Am 3. Januar hören die zwei- bis vierjährigen Kinder die Geschichte „Ich sag‘ Danke! Was sagst du?“ aus „Der kleine Bär reist durch Europa“ von Bernd Penners. Der kleine Bär reist durch Europa. Bei seinen Freunden in England sagt er „Thank you“. In Italien heißt es „Grazie“. Die Kinder begleiten den Bären auf seiner Reise.

Am 10. Januar wird für Kinder von vier bis sechs Jahren „Der Schlittschuhkarpfen“ von Juris Petraskevics und Ludwig Askenazy vorgelesen.

Am 17. Januar geht es für die Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren um eine kleine Spinne aus dem Buch „Die kleine Spinne spinnt und schweigt“ von Eric Carle. Eines Morgens treibt der Wind eine kleine Spinne an ihrem silberhellen Faden über das Feld. Sie landet auf einem Zaunpfahl eines Bauernhofs und beginnt, dort ihr Netz zu spinnen. Ein Pferd kommt an den Zaun und wiehert: „Jiihiia! Jiihiia! Willst du reiten?“ Doch die kleine Spinne spinnt und schweigt. Nach und nach kommen auch die anderen Tiere vom Bauernhof vorbei.

Am 24. Januar wird für die vier- bis sechsjährigen Kinder die Geschichte „Der schüchterne Drache“ von Marie-José Sacré und Jindra Strnad vorgelesen. Der schüchterne Drache wird von allen ausgelacht. Wie er es anstellt, sich nach vielen Misserfolgen Achtung zu verschaffen, werden die Kinder erfahren.

„Die kleine Hexe“

Am 31. Januar geht es für die Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren um die kleine Hexe. In einem kleinen Häuschen tief im Wald, da wohnt die kleine Hexe mit ihrem Raben Abraxas. Täglich übt sie fleißig für ihre Hexenprüfung, doch das Hexen ist schwieriger als gedacht. „Die kleine Hexe“ von Ottfried Preußler. Der Eintritt zu allen Vorlesestunden ist frei, das Bastelmaterial wird gestellt. Die Stadtbücherei bittet um Anmeldung, Telefon 02452/14111 oder E-Mail buecherei@heinsberg.de. Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren sollten begleitet werden.

Die Kinderbücherei ist während dieser Stunde für den Ausleihbetrieb geschlossen.