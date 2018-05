Wassenberg-Effeld - Für die Fans des weißen Goldes: Effelder Spargelfest findet zum 35. Mal statt

Wassenberg-Effeld. Vatertag ist Spargelfest-Tag, und der ist in diesem Jahr am 10. Mai. Bei der inzwischen 35. Auflage des Effelder Spargelfestes erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Tag mit einem Bühnen-Programm, einem großen Straßenmarkt mit Handwerkern und frischem Effelder Spargel.

Viel Spargel, Musik

und Schnäppchen Das Programm des Effelder Spargelmarktes im Überblick: 10 Uhr Öffnung Straßenmarkt (bis 18 Uhr), 11 Uhr Sjteets Baeter, ab circa 11.30 Uhr Effelder Spargelgerichte im Bürgerhaus, 12.40 Uhr Zitterd Böhmische, ab circa 14 Uhr Cafeteria im Bürgerhaus, 14.20 Uhr The Anywhere Jazzband, 15.30 Uhr Boore, 16.30 Uhr Willi Herren, anschließend Roxxbusters. In den Pausen liefert DJ Becks Discofox und Party-Hits. Infos auch im Netz: www.effelder-spargelfest.de

Zu den Höhepunkten auf der Bühne zählen unter anderem die Boore aus Köln, versprechen die Organisatoren.

Auch wenn die Band musikalisch gerade „Tschau mit Au“ sagt, ist das alles andere als ein Abschied, sondern verspricht Spaß und gute Laune. Ihr Klassiker „Rut sin de Ruse“ darf dabei auch auf keinen Fall fehlen. „Die Boore sind einfach ein Garant für Spaß und Stimmung, und das über alle Generationen hinweg, deshalb freuen wir uns sehr, dass sie wieder da sind“, sagt Armin Herfs, Sprecher des Festkomitees Effelder Spargelfest.

Ebenfalls eine echte Stimmungs-Rakete ist Party-Sänger Willi Herren. Ob Lindenstraße, Dschungelcamp, Big Brother oder Mallorca-Bühne, wo Willi Herren ist, da ist Party angesagt. Mit Hits wie „So geh‘n die Deutschen“ oder „Malle ist nur einmal im Jahr“ wird er auch auf dem Spargelfest richtig einheizen: „Ich freue mich riesig und bin zudem wirklich ein großer Spargelfan, da werde ich ordentlich probieren“, sagt Herren. Er ist neugierig auf den Effelder Spargel.

Auch in diesem Jahr gibt es ein Wiedersehen mit The Anywhere Jazzband. Die frühere Begleitband des niederländischen Fußballverbandes spielte schon in unzähligen Stadien auf der ganzen Welt und sorgte auch in Effeld immer wieder für Stimmung. Mit ihrer „Dixieland-Show“ wollen sie die Gäste begeistern. „Wir haben schon sehr viele schöne Momente mit diesen tollen Musikern erlebt“, sagt Herfs, „ich freue mich schon jetzt ganz besonders auf ihren Auftritt.“

Eröffnet wird das Spargelfest in diesem Jahr von der Juxkapelle Sjteets Baeter mit einer bunten Mischung aus Evergreens, Schlagern und aktuellen Hits. Anschließend folgt mit Zitterd Böhmische eine Blasmusik-Formation, die erstmals in Effeld auf der Bühne steht und unter anderem böhmische Polkas und moderne Blasmusik erklingen lassen wird.

Das namensgebende „weiße Gold“ wird an zahlreichen Ständen angeboten.

Schnäppchen-Jäger können auf dem Straßenmarkt das ein oder andere neue Lieblingsstück ergattern. Für die kleinen Gäste gibt es ein eigens eingerichtetes „Kinderland“. Auch die Kinderkrebshilfe Ophoven ist wieder mit einer großen Verlosung dabei. Der Eintritt ist frei.

Alle Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, die ausgeschilderten Parkplätze anzufahren.

Rund um Effeld wird zudem eine umfangreiche Einbahnstraßen-Regelung eingerichtet.