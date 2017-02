Heinsberg-Kirchhoven.

Wer es am Rosenmontag schon früh aus den Federn schafft und sich schon am Morgen gerne im Karnevalstrubel tummelt, der ist Kirchhoven genau richtig. Im Ortsteil Vinn startet dort pünktlich um 10.11 Uhr der Zug, bei dem sich die großen Wagenbauer der Region ein Stelldichein geben. Mehr als 2000 Teilnehmer hatte der Zug so auch in diesem Jahr.