Kreis Heinsberg - Frischgebackene Jäger tragen Verantwortung für Mensch und Natur

Kreis Heinsberg. 13 Kandidaten haben mit Erfolg die Jägerprüfung absolviert. 19 Bewerber zwischen 16 und 66 Jahren hatten sich im Heinsberger Kreishaus den vielfältigen Aufgaben der Jägerprüfung gestellt. Eine schriftliche Prüfung, eine mündlich-praktische Prüfung und eine Schießprüfung bildeten den Kern.

So ging es unter anderem um die Kenntnis der Tierarten, den Jagdbetrieb, die waidgerechte Jagdausübung, das Jagdrecht und die Waffentechnik. Die Prüfer Dr. Jan Brüggemann, Franz-Werner Freiherr von Negri, Theo Grein, Joachim Knoth, Martin Wingertszahn, Heinz-Gerd Lambertz, Kirsten vom Scheidt und Georg H. Amian fühlten den Kandidaten sehr genau auf den Zahn, denn schließlich, so die Prüfer, „trägt der künftige Jagdausübende ein hohes Maß an Verantwortung für Mensch und Natur“.

Landrat Stephan Pusch betonte die besondere Verantwortung der Jäger zur Regulierung des Wildbestandes, insbesondere in Zeiten der drohenden Afrikanischen Schweinepest. Er wünschte allen frischgebackenen Jägern zukünftig „Waidmannsheil“. Neben der Prüfungskommission gratulierten Dr. Heiner Breickmann, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, Franz Josef Dahlmanns, Dezernent des Kreises, sowie Franz-Josef Salden, Leiter der Unteren Jagdbehörde, bei der Überreichung der Urkunden.

Musikalisch begleitet wurde der Abschluss der Prüfung stilecht mit Jagdhörnern vom Bläserkorps Wassenberg. Das Bild zeigt die erfolgreichen Absolventen mit der Prüfungskommission, dem Vorsitzenden der Kreisjägerschaft, dem Landrat sowie Vertretern der Verwaltung.