Freie Ferienspiel-Plätze

Erkelenz. Sowohl für die Aktionswoche bei den Ferienspielen in Erkelenz in Haus Hohenbusch vom 31. Juli bis 4. August als auch für die Tagesfahrt zum Ketteler Hof bei Haltern am See am 19. Juli können sich noch Kinder anmelden, die nach den Ferien in die 2. Klasse gehen.

Für verschiedene Spiel- und Bastelangebote in der Leonhardskapelle während der ersten zwei Sommerferienwochen sind ebenfalls noch Restplätze zu vergeben, teilt die Stadtverwaltung mit.

Für die Fahrt zum Kletterwald Aachen am 20. Juli gibt es freie Plätze für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre. Auch zur kreativen Schreibwerkstatt, die im Rahmen des landesweiten Förderprogramms Kulturrucksack NRW vom 14. bis 18. August für 10- bis 14-Jährige im Haus Spiess stattfindet, kann man sich noch anmelden. Anmeldungen sind noch bis zum 7. Juli montags bis freitags (außer am Freitag, 30. Juni) zwischen 8 und 12.30 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13.30 Uhr bis 15 Uhr in der Stadtverwaltung, Johannismarkt 17, 2. Etage, Zimmer 208, möglich.

Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Jeder Erziehungsberechtigte kann nur seine eigenen Kinder anmelden. Anmeldungen durch andere Personen sind nur mit Vollmacht der Erziehungsberechtigten möglich. Bei der Anmeldung müssen die entsprechenden Angebote laut Stadtverwaltung direkt bar bezahlt werden.