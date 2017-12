Heinsberg. Spenden für sechs soziale Zwecke konnte die Katholische Frauengemeinschaft St. Severin Karken mit ihrer Vorsitzenden Sonja Hanrath übergeben: Je 500 Euro erhielten der Kindergarten, die Arbeitsgruppe Dritte Welt und das Indien-Hilfswerk.

200 Euro gingen an die Messdiener, an die Katholische öffentliche Bücherei und an die Pfarrcaritas. In der Pause, zu deren Gelingen das Gottesdienst-Team, die Theatergruppe sowie Bärbel Castens und Magda Hausmann beitrugen, wurde für die Heinsberger Tafel gesammelt.