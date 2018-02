Gangelt/Selfkant.

Franz Oschmann ist am Dienstag gestorben. Der beliebte Gangelter wurde am 25. September 1944 in Barterode Kreis Nordheim geboren. Später verschlug es die Familie nach Kohlscheid. In Aachen studierte er Mathematik, Physik und Sport. Er war rund 40 Jahre lang als Lehrer, davon zehn Jahre als Konrektor und 17 Jahre als Leiter der Gemeinschaftshauptschule Gangelt, tätig.