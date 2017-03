Fotos von hoher Qualität im Alten Rathaus

Hückelhoven-Ratheim. Wie hoch der Stellenwert der Rheinischen Fotomeisterschaft ist, die alljährlich vom Landesverband Rheinland im Deutschen Verband für Fotografie (DVF) ausgeschrieben wird, beweist die hohe Beteiligung von Amateurfotografen an diesem Wettbewerb.

Bereits seit mehreren Jahren werden die erfolgreichsten Teilnehmer während einer Siegerehrung im Alten Rathaus von Ratheim für ihre künstlerische Tätigkeit mit Ehrenurkunden und Medaillen belohnt.

Auch in diesem Jahr findet die Ehrung der erfolgreichsten Teilnehmer aus dem Jahr 2016 im Rahmen der Vernissage einer Ausstellung der besten Bilder im Alten Rathaus in Ratheim statt.

In der Einzelwertung dieses Wettbewerbs waren es insgesamt 162 Fotografen, die sich mit 378 Bildern an der letztjährigen Meisterschaft beteiligten. Darüber hinaus erfolgte neben der Einzelwertung gleichzeitig eine Clubwertung. Auch die Mitglieder des ausrichtenden Fotoclubs Hückelhoven konnten erneut durch hohe Qualität auf sich aufmerksam machen und landeten auf den vorderen Plätzen. In der Clubwertung belegten die Hückelhovener Lichtbildner bei 18 teilnehmenden Clubs einen guten sechsten Rang.

Beginn der Vernissage ist am Freitag, 3. März, um 19 Uhr. Die Ausstellung zu der Rheinischen Meisterschaft 2016 ist weiterhin zu sehen am Samstag, 4. März, von 13 bis 18 Uhr sowie Sonntag, 5. März, von 11 bis 18. Uhr.