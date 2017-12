Gesucht: Neue Ausstellungsräume

DieJugendwerkstatt Hilfarth und damit die Jugendlichen des Fotoprojekts würden sich freuen, wenn sie ihre Fotos auch in anderen Einrichtungen, Institutionen wie Banken oder in Rathäusern oder dem Kreishaus ausstellen dürften. Interessenten können sich an die Jugendwerkstatt Hilfarth,

Telefon 02433/84187, wenden.