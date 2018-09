Wegberg.

Den Planeten Erde sowie Mensch und Tier in all ihren Facetten künstlerisch in Bildern zu verewigen, dies ist das Ansinnen der 15 aktiven Mitglieder der Fotogruppe Wegberg. Einmal jährlich präsentieren sie mit einer Dauerausstellung im Rathaus der Stadt ihre aktuellen fotografischen Ergebnisse.