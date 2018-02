Wassenberg - Fokus auf der Makroebene: Gerrit Ophey zeigt seine Arbeiten in Wassenberg

Wassenberg.

Als „junger“ Foto-Künstler in einer Ausstellung neben bekannten Meistern der klassischen Fotografie wie Man Ray, Mohol-Nagy oder zeitgenössischen Künstlern wie Jürgen Klauke und Sigmar Polke seine fotografischen Exponate zeigen zu können, diese Chance erhielt der Mainzer Autodidakt Gerrit Ophey in der Galerie Noack in Wassenberg.