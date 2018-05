Heinsberg-Schleiden - Förderverein „Shishu Mandir“ aus Schleiden bewirkt in Indien Großes

Heinsberg-Schleiden. Gleich mehrere Gründe zu feiern hat in diesem Jahr der in Schleiden ansässige Förderverein „Shishu Mandir – Zukunft für Kinder“. Seine Gründerin, die inzwischen in Schleiden lebende Ärztin Hella Mundhra, nimmt sich seit fast einem halben Jahrhundert in der südindischen Metropole Bangalore der Ärmsten der Armen an und verhilft ihnen zu einem guten Weg in die Zukunft.

20 Jahre Förderverein in Deutschland Sein 20-jähriges Bestehen feiert der deutsche Verein „Shishu Mandir – Zukunft für Kinder“ im Pfarrheim in Klinkum, Gottfried-Plaum-Straße. Der bunte Abend beginnt am Freitag, 11. Mai, um 20 Uhr. Eine Schülerin von „Shishu Mandir“ zeigt Tänze ihrer Heimat. Weiter trägt das Mönchengladbacher Vokalensemble „Piece of Peace“ zum Programmi. Gäste sind herzlich willkommen. Wer das Projekt „Shishu Mandir“ unterstützen möchte, kann spenden auf das Konto DE85 3107 0024 0760 2121 00 bei der Deutschen Bank in Mönchengladbach. Weitere Informationen: www.shishu-mandir.de

Ganz im Stillen hat sie Großes auf die Beine gestellt. Vor genau 45 Jahren ging Hella Mundhra zusammen mit ihrem Mann in dessen indische Heimat. Todkranke Kinder, die ohne stationäre Behandlung keine Überlebenschance gehabt hätten, nahm sie dort in ihr privates Krankenhaus auf. Als einige dieser Kinder dann nicht mehr in die Slums zurückwollten, entstand die Idee eines eigenen Kinderheims.

Inzwischen gehören zu „Shishu Mandir“, was auf Deutsch so viel heißt wie „Tempel für Kinder“, auch eine eigene Schule, die zu Jahresbeginn ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert hat und seit 2008 sogar ein eigenes Ausbildungszentrum. Immer noch zwei Mal im Jahr macht sich die inzwischen 79-Jährige für mehrere Wochen auf den Weg nach Indien. Seit 20 Jahren besteht der deutsche Förderverein, der sich mit seinen 165 Mitgliedern in ganz Deutschland vor allem um die Vermittlung von Patenschaften für notleidende Kinder bemüht und der am 11. Mai in Wegberg-Klinkum seinen runden Geburtstag feiert.

Mit der Gründung der eigenen Schule vor 25 Jahren machte das Projekt einen großen Schritt nach vorne. Von mehr als 230 Kindern wird sie derzeit besucht, jedes Jahr kommen 20 Kinder neu hinzu. Im Ausbildungszentrum lernen Jugendliche ohne Schulabschluss Grundlagen von Elektrotechnik, Metallbau, Kfz-Technik für Zweiräder, Sticken und Schneidern oder den Umgang mit dem Computer.

„Wir helfen diesen Jugendlichen, den Anschluss an die Gesellschaft wieder zu finden“, erklärt Hella Mundhra. Ergänzt werden diese drei großen Pfeiler von „Shishu Mandir“ inzwischen von einem eigenen Kindergarten und einem Hausaufgabenzentrum. Zur ganzheitlichen Förderung gehört, dass die Kinder Nahrung und Kleidung erhalten und ihre medizinische Versorgung gesichert ist.

Besonders stolz ist Hella Mundhra darauf, dass inzwischen mehr als 30 ehemalige Schüler von „Shishu Mandir“ einen Studienabschluss in der Tasche haben und die ersten als Lehrer wieder in die Schule zurückgekehrt sind.

Trotz der Größe, die das Projekt angenommen hat, finanziert es sich auch weiterhin ausschließlich durch Spenden. Mehr als 200.000 Euro pro Jahr werden aktuell benötigt. Für die Versorgung der Kinder sind die Patenschaften von 36 Euro pro Monat unentbehrlich. Aber auch mit jeder noch so kleinen Spende lasse sich vor Ort ganz viel bewirken, fügt sie hinzu.

Trotz aller Erfolge sind es bürokratische Hürden, die „Shishu Mandir“ immer wieder zu schaffen machen. Besorgt beobachtet Hella Mundhra auch, dass immer mehr Einrichtungen schließen, die Kinder an Adoptivfamilien vermittelt haben. „Mehr und mehr Babys werden deshalb einfach ausgesetzt.“

Mit Sonderspenden möchte „Shishu Mandir“ den Bau kleiner, rund 25 Quadratmeter großen Häuschen fördern. „Die meisten unserer Kinder und Jugendlichen wohnen in zeltähnlichen Verschlägen, in denen sie nicht einmal überall aufrecht stehen können. In der Monsunzeit wird alles durchnässt, und sie müssen ihre wenigen Habseligkeiten nass oder klamm anziehen.“